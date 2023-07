Charles Schwab réduit la voilure

(Boursier.com) — Charles Schwab va fermer ou réduire ses bureaux dans 10 villes, selon ThinkAdvisor. Citant un porte-parole de la société, ThinkAdvisor rapporte que Schwab fermera des bureaux à Atlanta, San Antonio, San Diego, St. Louis et Tampa le 1er octobre. L'établissement financier américain réduira également la taille des emplacements à Boston, Henderson, Jersey City, San Francisco et Chicago. Des emplacements plus petits resteront en place ou seront déplacés vers des zones voisines. Dans une déclaration à ThinkAdvisor, le porte-parole de Schwab a déclaré que "nous fermerons certains de nos plus petits sites avec des niveaux modestes de fréquentation au bureau ou réduirons ou déplacerons notre empreinte dans d'autres. Il n'y a aucun changement dans nos grands centres et campus d'entreprise ou concernant l'empreinte de nos succursales".