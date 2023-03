Charles Schwab rebondit à Wall Street, le management tente de rassurer après le 'scénario d'apocalypse'

(Boursier.com) — Charles Schwab, qui s'était écroulé à Wall Street lundi, affichant l'une des plus fortes baisses du secteur financier, a rebondi hier soir de 9,2% et poursuivait sa hausse après bourse. Le groupe n'a pas levé de capital et n'est pas sur le marché à ce stade pour les transactions de fusion et acquisition, selon le management, cité par Reuters. Dans une interview, le directeur général de Charles Schwab, Walt Bettinger, a déclaré que le portefeuille disponible à la vente de la société était de courte duration et de haute qualité. Il insiste sur le fait que Schwab dispose de liquidités suffisantes. Le portefeuille HTM (détenu jusqu'à maturité) serait d'une duration un peu plus longue, mais toujours courte en comparaison "d'autres", et "de très haute qualité". Les banques qui catégorisent des obligations en HTM n'ont pas besoin de comptabiliser leurs changements de valeur si les titres sont conservés jusqu'au remboursement, par opposition aux obligations catégorisées en AFS (disponibles à la vente) dont la banque doit comptabiliser les pertes non réalisées.

Bettinger ajoute qu'il comprend le "scénario apocalyptique", mais pense également qu'il est très important de faire connaître les faits, à savoir que les clients de Charles Schwab ne réagissent pas de la manière que ce scénario apocalyptique indiquerait. Au contraire, Bettinger précise que la firme a vu un afflux d'actifs de 4 milliards de dollars vers sa maison-mère vendredi, alors que les clients déplaçaient des actifs d'autres firmes chez Schwab.

Le groupe a déclaré lundi que les actifs clients totaux avoisinaient les 7.380 milliards de dollars en février, en repli de 4% en glissement annuel. Bettinger ajoute que Schwab est confiant concernant les actifs de son portefeuille de banque, qui sont séparés de ceux des activités de courtier. Il compare ce portefeuille de manière favorable à ceux d'autres compagnies du secteur qui se sont trouvées en difficulté ces derniers jours. La banque a précisé en début de semaine qu'elle disposait d'un accès à des liquidités significatives et d'un cash flow estimé de 100 milliards de dollars. Environ 82% des dépôts de l'établissement sont assurés par la FDIC, sous la limite des 250.000$.