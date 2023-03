Charles Schwab pourrait survivre même si 100% des clients bancaires fuyaient, selon son DG

(Boursier.com) — Charles Schwab, l'un des établissements financiers les plus malmenés en bourse à Wall Street depuis deux semaines et l'accélération de la crise bancaire, a repoussé les craintes actuelles relatives aux pertes non réalisées sur les portefeuilles obligataires et au risque de 'bank run'. Dans une interview accordée au Wall Street Journal, le directeur général de Schwab a même déclaré que le géant du courtage et de la finance... pourrait continuer à fonctionner même s'il perdait la plupart de ses dépôts au cours de l'année prochaine. "Il y aurait une quantité suffisante de liquidités pour couvrir même si 100% des dépôts de notre banque s'enfuyaient", a ainsi lancé Walt Bettinger, coprésident du conseil d'administration et directeur général de Schwab, faisant référence à l'unité bancaire de l'entreprise.

Bettinger a su se montrer rassurant ces derniers jours, alors que le titre avait connu quelques séances catastrophiques, notamment celle du 13 mars, suite aux mesures prises en urgence par les autorités américaines sur les dossiers Silicon Valley Bank et Signature Bank. Dans une interview antérieure la semaine dernière, le directeur général de Charles Schwab, cité par Reuters, avait déclaré que le portefeuille disponible à la vente de la société était de courte duration et de haute qualité. Il insistait sur le fait que Schwab disposait de liquidités suffisantes. Le portefeuille HTM (détenu jusqu'à maturité) serait d'une duration un peu plus longue, mais toujours courte en comparaison "d'autres", et "de très haute qualité". Les banques qui catégorisent des obligations en HTM n'ont pas besoin de comptabiliser leurs changements de valeur si les titres sont conservés jusqu'au remboursement, par opposition aux obligations catégorisées en AFS (disponibles à la vente) dont la banque doit comptabiliser les pertes non réalisées.

Bettinger ajoutait qu'il ne comprenait pas le "scénario apocalyptique", mais jugeait très important de faire connaître les faits, à savoir que les clients de Charles Schwab ne réagissaient pas de la manière que ce scénario apocalyptique indiquerait. Au contraire, Bettinger précisait alors que la firme avait vu un afflux d'actifs vers sa maison-mère, alors que les clients déplaçaient des actifs d'autres firmes chez Schwab. Ainsi, la compagnie semblerait loin d'une situation de 'bank run', puisqu'elle enregistrerait au contraire l'arrivée de clients. "Ce que nous voyons est un afflux d'actifs vers la firme avec des chiffres significatifs", avait aussi confié le dirigeant à CNBC en début de semaine dernière.