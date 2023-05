Charles Schwab émet pour 2,5 milliards de dollars de dette long terme

(Boursier.com) — Charles Schwab, fournisseur américain de services financiers et de courtage, entend lever jusqu'à 2,5 milliards de dollars par une offre de dette dont BofA Securities, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan et Wells Fargo Securities sont les teneurs de livres conjoints. L'offre est structurée en deux parties via des obligations d'échéance 2029 et 2034. Schwab utilisera les produits de l'offre à des fins générales. Le rendement à l'échéance des billets 2029 et 2034 serait supérieur de 205 points de base et 227 points de base à ceux des bons du Trésor de référence sans risque, indique Reuters. Le groupe avait auparavant annoncé, le mois dernier, des résultats supérieurs aux attentes, sans toutefois rassurer totalement les marchés suite au récent stress bancaire, dont Schwab avait été l'une des premières victimes boursières en mars. Le DG de la firme, Walter Bettinger, a pourtant tenté d'apaiser les inquiétudes quant à sa solidité financière.