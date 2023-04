Charles Schwab : des entrées de fonds "quasi record" malgré la crise bancaire

(Boursier.com) — Charles Schwab reprend 3% avant bourse à Wall Street, alors que le groupe vient de dévoiler pour son premier trimestre des revenus totaux de 5,12 milliards de dollars, en croissance de 10% en glissement annuel. Le bénéfice net sur ce trimestre clos fin mars a été de 1,60 milliard de dollars en GAAP, en hausse de 14%, et de 1,78 milliard sur une base ajustée, en croissance de 12%. Le bénéfice ajusté par action a atteint 0,93$ contre 0,77$ un an plus tôt, à la même période. Le consensus était de 0,9$ de bpa ajusté et 5,13 milliards de dollars de revenus.

Le co-président et DG Walt Bettinger a déclaré : "Lorsque j'ai rédigé ma première lettre aux actionnaires il y a 15 ans, en pleine crise financière, j'ai souligné quatre facteurs qui ont permis de distinguer Schwab des autres institutions financières pendant une période très difficile pour les marchés mondiaux : une assise financière solide, une stratégie centrée sur le client, une approche opérationnelle disciplinée et un modèle d'entreprise diversifié. Ces caractéristiques restent tout aussi pertinentes pour notre histoire aujourd'hui. Nous continuons à gérer constamment l'entreprise de manière conservatrice, avec une orientation à long terme inébranlable. Notre engagement continu envers cette cohérence de mission, y compris notre stratégie 'Through Clients' Eyes', souligne pourquoi nous maintenons la capacité de répondre aux besoins des investisseurs individuels et des conseillers qui les servent dans divers environnements". "Le premier trimestre a présenté aux clients un contexte macroéconomique mitigé", a noté M. Bettinger.

"Alors que les marchés boursiers ont rebondi par rapport aux niveaux de fin d'année 2022, le sentiment des investisseurs est resté baissier, en particulier après le début des turbulences du secteur bancaire début mars. Les marchés des titres à revenu fixe ont également reflété les craintes croissantes d'un ralentissement économique, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans ayant baissé d'environ 50 points de base depuis son sommet intra-trimestre jusqu'à fin mars, juste en dessous de 3,50%. À travers les divers hauts et bas du début d'année, Schwab est demeuré un partenaire de confiance pour les investisseurs. Au cours du trimestre, les clients ont ouvert plus d'un million de nouveaux comptes de courtage et nous ont confié 132 milliards de dollars de nouveaux actifs nets de base, dont plus de 53 milliards de dollars rien qu'en mars. Alors que les services aux investisseurs ont collecté environ 60 milliards de dollars au cours de la période, le segment des services de conseil a enregistré un premier trimestre record avec plus de 71 milliards de dollars de flux nets et a attiré 70 équipes de conseillers. Ces entrées de fonds quasi record dans nos deux activités principales représentent un taux de croissance organique annualisé au nord des 7% et ont contribué à porter le total des actifs des clients à 7.580 milliards de dollars à la fin du trimestre", ajoute le dirigeant.