Charles Schwab : chute des résultats

(Boursier.com) — Charles Schwab a annoncé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice net de 1,125 milliard de dollars, à comparer à un profit net de 2,02 milliards de dollars pour la période correspondante, l'an dernier. Les revenus sur la période close ont chuté de 16% à 4,61 milliards de dollars. Le bénéfice net ajusté a reculé de 31% à 1,52 milliard. Le bénéfice ajusté par action a régressé de 30% à 77 cents. Le consensus était de 75 cents de bénéfice trimestriel ajusté par action pour 4,63 milliards de dollars de revenus. Le co-président et DG Walt Bettinger a déclaré : "Dans un contexte économique et géopolitique très difficile, les investisseurs ont continué à se tourner vers Schwab en tant que partenaire de confiance et leader en gestion de patrimoine. Ils nous accordent le privilège de les aider à atteindre leurs objectifs financiers - en particulier à une époque où le gouvernement américain a évité de peu la fermeture, où les principaux marchés boursiers ont enregistré une perte trimestrielle et où les taux d'intérêt à long terme ont atteint des niveaux jamais vus depuis de nombreuses années. Des tiers continuent également de reconnaître la société, l'Investor's Business Daily nous désignant comme l'une des sociétés de services financiers les plus fiables et désignant la Charles Schwab Bank comme sa banque la plus fiable pour 2023".