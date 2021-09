Chargeurs : un haut niveau de confiance pour 2022 !

(Boursier.com) — Chargeurs publie ses comptes du premier semestre, tirant profit de la reprise et accélérant sa stratégie de conquête, avec un ROPA et un cash flow supérieurs aux attentes, à 34 millions d'euros (+50% en comparaison du S1 2019) et 58 millions d'euros. La qualité des actifs permet au groupe de surperformer ses marchés. Chargeurs indique qu'il s'agit du deuxième meilleur semestre depuis 2015. Le chiffre d'affaires atteint 372,4 millions d'euros, en croissance organique de 11,6% par rapport au S1 2019, avec d'excellentes performances de Chargeurs Protective Films et de Chargeurs Healthcare Solutions. Le groupe évoque également d'importants succès commerciaux chez Chargeurs Museum Solutions. L'Ebitda est de 12,4% du CA, en hausse de 240 points de base par rapport au S1 2019. La dette nette est réduite à 88,7 ME, avec près de 400 ME de ressources financières disponibles.

Le groupe fournit une comparaison par rapport au S1 2019. Alors que le CA augmente de 14,2%, l'Ebitda progresse de 42,5% à 46,3 ME et le résultat opérationnel des activités progresse de 50%. Le résultat net part du groupe triple en comparaison du S1 2019, à 24,7 millions d'euros. Le cash flow opérationnel atteint 58 ME, contre 0,5 ME deux ans avant.

Un acompte sur dividende au titre de l'exercice 2021 est fixé à 0,48 euro, soit l'acompte le plus important depuis 2015, alors que 2021 est attendu, après l'exercice exceptionnel de 2020, comme "l'un des meilleurs millésimes de l'histoire récente de Chargeurs", tant en termes de CA que de résultat opérationnel des activités et de résultat net.

Le groupe considère que la persistance de la crise sanitaire ne permettra, dans les secteurs les plus exposés, qu'une reprise progressive dans les prochains mois, qui ne devrait pleinement se matérialiser qu'en 2022. Faisant l'hypothèse que la reprise se généralisera d'ici le début d'année prochaine, le groupe exprime "un haut niveau de confiance pour 2022", qui devrait bénéficier par ailleurs des changements accélérés mis en place pendant la crise. Le groupe entend par ailleurs capitaliser sur ses importantes liquidités disponibles pour accélérer sa stratégie d'acquisitions ciblées et créatrices de valeur. Chargeurs confirme les objectifs 2025 du programme 'Leap Forward', un CA d'au moins 1,5 milliard d'euros et un résultat opérationnel des activités de 150 ME, avec un endettement net très maîtrisé.