Chargeurs : Sycomore AM profite de la flambée pour se délester

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 15 avril 2020 par l'AMF, la société anonyme Sycomore Asset Management, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'Autorité des marchés financiers avoir franchi en baisse, le 14 avril 2020, le seuil de 10% des droits de vote de la société Chargeurs, et détenir, pour le compte desdits fonds, 2.402.082 actions Chargeurs représentant autant de droits de vote, soit 10,07% du capital et 9,70% des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Chargeurs sur le marché, précise par ailleurs le déclarant dans sa notification à l'autorité de marché...

Rappelons que le titre Chargeurs a plus que doublé sur ses planchers annuels, bénéficiant notamment du développement du groupe sur le segment nouveau des masques. Le groupe a ainsi fait basculer une part importante de ses activités textiles pour répondre à l'urgence mondiale de fourniture de technologies et solutions de santé et de protection des personnes - masques, blouses, solutions de protection antibactérienne.