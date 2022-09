Chargeurs : solide 1er semestre avec un chiffre d'affaires proche de 400 ME

(Boursier.com) — Le groupe Chargeurs accélère sa réinvention en capitalisant sur le rebond profitable de son pôle Technologies et l'accélération du développement de son pôle Luxe.

Le Chiffre d'affaires ressort ainsi à 398,7 ME, deuxième meilleure performance semestrielle depuis plus de 10 ans avec un très fort rebond des activités non sanitaires, en croissance à deux chiffres qui réalisent une performance de chiffre d'affaires historique.

Le ROPA s'inscrit à 25,4 ME et dépasse les niveaux d'avant-pandémie, en hausse de 11,9% par rapport au S1 2019, aidé par la très forte croissance de l'activité et la progression de la rentabilité opérationnelle du pôle Technologies.

"Chargeurs Protective Films, qui devient Chargeurs Advanced Materials, démontre la force de son pricing power dans un contexte d'inflation généralisée des intrants" commente la direction. Chargeurs PCC Fashion Technologies retrouve son niveau d'activité de 2019 et enregistre une forte progression de sa marge opérationnelle et bénéficie de carnets de commande records. Le groupe souligne aussi le rapide développement du pôle Luxe, porté par de nouveaux succès commerciaux, et des acquisitions réalisées au second semestre.

Perspectives

S'appuyant sur les performances enregistrées au 1er semestre et sur la solidité de son modèle d'affaires, et fidèle à sa politique de rémunération envers ses actionnaires, le Conseil d'Administration du Groupe a décidé de distribuer un acompte sur dividende au titre de l'exercice 2022 de 0,22 euro par action.

Parallèlement, Chargeurs pourra capitaliser sur :

- sa forte agilité industrielle et entrepreneuriale ainsi que l'engagement de ses équipes ;

- la dynamique d'une partie de ses activités peu liées à la conjoncture économique, notamment au sein de son pôle Luxe ;

- la mise en place d'importants plans de relance bénéfiques à ses secteurs d'application dans les géographies qui seraient éventuellement affectées par la conjoncture ;

- d'importantes liquidités disponibles, récemment renforcées par la signature de nouvelles lignes de financement bancaires, pour financer sa croissance interne et externe.

Fort de sa culture de discipline opérationnelle et financière, le Groupe entend, plus que jamais, poursuivre l'adaptation et la flexibilisation de son organisation commerciale, industrielle et logistique. Faisant le constat et l'anticipation, pour la fin 2022 et une grande partie de 2023, d'une persistance de la pandémie et de ses impacts, d'une incertitude géopolitique forte et d'une volatilité économique élevée, assortie d'une inflation inédite, le Groupe reste, en fidélité avec son modèle, prudent sur le rythme de normalisation de l'environnement économique tout en priorisant sa réinvention et sa stratégie d'extension de ses marchés.

A l'horizon 2025, dans l'hypothèse d'une normalisation des conditions économiques, le Groupe confirme les objectifs de son programme 'Leap Forward', à savoir un chiffre d'affaires d'au moins 1 milliard d'euros et un résultat opérationnel des activités d'au moins 100 millions d'euros, hors acquisitions