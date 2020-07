Chargeurs : signal positif

(Boursier.com) — Le gouvernement a indiqué jeudi que les entreprises françaises seraient "fortement incitées" à constituer des stocks de masques pour couvrir jusqu'à 10 semaines de crise afin de se préparer à une éventuelle "seconde vague" de COVID-19 à la rentrée. La filière française sera privilégiée : "Une bonne nouvelle pour Chargeurs", commente Portzamparc : "Cette incitation pourrait notamment soutenir le carnet de commandes de Lainière Santé au T3... Pour rappel le carnet de commandes indicatif à moins d'un an de Lainière Santé à fin avril était de 250 à 300 ME avec des livraisons principalement concentrées au T2". De quoi rester à l'achat sur le dossier en visant un cours de 24,10 euros. Le titre grimpe de 4,2% à 13,98 euros ce vendredi en Bourse de Paris.

Chargeurs avait dévoilé un premier trimestre en légère décroissance de 2,3% (-4,7% en organique), atteignant 157,5 millions d'euros, soutenu par la bonne résilience de l'activité Chargeurs Protective Films, la croissance de la zone Asie de +5,9% et l'intégration des dernières acquisitions au sein de Chargeurs Museum Solutions, leader mondial des services aux musées, dont D&P, consolidé depuis le 1 er mars 2020. "Cette baisse limitée souligne la pertinence et l'efficacité de la stratégie de diversification des activités et des géographies adoptée par Chargeurs, qui permet de répondre efficacement aux conséquences de la crise sanitaire et économique actuelle", s'était félicité la direction de Chargeurs. Par ailleurs, Chargeurs avait de nouveau renforcé ses ressources financières, en levant 30 millions d'euros de lignes court et moyen termes confirmées en mars et avril...

Chargeurs avait confirmé au passage l'objectif d'un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros en année pleine à fin 2020, avec un accroissement de la marge opérationnelle des activités par rapport à 2019, et d'un franchissement du seuil d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires en année pleine d'ici fin 2021, avec un taux de marge opérationnelle des activités normatif supérieur à 10% à moyen terme...