Chargeurs : sans réaction

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Chargeurs est stable ce mardi midi à 18 euros, alors que le groupe a annoncé un chiffre d'affaires de 157,5 millions d'euros au premier trimestre, en baisse de 2,3% et de -4,7% en organique. Chargeurs a confirmé l'objectif d'un chiffre d'affaires supérieur à 750 ME en année pleine, avec une amélioration de la marge opérationnelle par rapport à 2019. Dans le contexte actuel de crise sanitaire, l'Assemblée générale mixte du groupe s'est tenue exceptionnellement à huis clos ce mardi matin. "Si la visibilité reste réduite, quant à la baisse des activités existantes et à la contribution potentielle de Lainière Santé, notre scénario est sans doute un peu trop prudent", estime Portzamparc qui reste acheteur sur le dossier.