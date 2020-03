Chargeurs s'offre l'Américain D&P et fait le point sur Covid-19

Chargeurs s'offre l'Américain D&P et fait le point sur Covid-19









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Chargeurs a annoncé la finalisation de l'acquisition de l'Américain D&P Incorporated, qui participe ainsi à la création d'un champion mondial des services aux musées, nouveau marché en forte croissance. D&P, plus grande plateforme américaine de solutions intégrées pour les musées, réalisera en année pleine à fin 2020 un chiffre d'affaires supérieur à 45 millions de dollars avec un taux de marge opérationnelle des activités supérieur à 10%. La famille Barnwell continuera de diriger l'entreprise au quotidien, accompagnée par une équipe "solide et innovante". Chargeurs intègre ainsi un portefeuille unique de réalisations et un carnet de commandes signées d'environ 50 millions de dollars, plus d'un an de chiffre d'affaires...

Par ailleurs, concernant le coronavirus Covid-19, Chargeurs précise qu'il n'enregistre à ce jour "qu'un impact limité sur le niveau de son chiffre d'affaires". Le groupe indique qu'aucun de ses collaborateurs n'est contaminé, mais aussi que toutes ses usines sont ouvertes avec un taux d'activité en Chine supérieur à 80% de la normale. Le groupe n'enregistre aucune rupture d'approvisionnement. Les équipes commerciales asiatiques, en Chine comme à Hong Kong, tournent à 70% de la normale, au rythme des clients. Les stocks de produits finis ne présentent pas de risques d'obsolescence. Le groupe suit attentivement l'évolution de la situation et adapte en permanence son organisation.