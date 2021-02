Chargeurs : ROPA en hausse de 91,5%, dividende de 1,32 euro par action

Chargeurs : ROPA en hausse de 91,5%, dividende de 1,32 euro par action









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Chargeurs annonce des résultats 2020 records, marqués par un Chiffre d'affaires annuel de 822 ME, en croissance organique de 27,5%. Le ROPA s'inscrit au plus haut historique à 79,3 ME, en hausse de 91,5% en 2020 par rapport à 2019. Le taux de marge du résultat opérationnel à 9,6%. Le Résultat net part du Groupe ressort à 41 ME, en hausse de 171,5%.

Après des résultats 2020 records, le groupe Chargeurs se fixe un objectif de 150 ME de ROPA à l'horizon 2025. Le nouveau plan "Leap Forward" jugé "ambitieux et réaliste", passe donc par les objectifs suivants à l'horizon 2025 : Un ROPA de 150 ME, dont 100 ME liés à la révélation de la "performance embarquée" des métiers et 50 ME liés à la poursuite de la stratégie de croissance externe et par le maintien d'un levier d'endettement faible.

Fort de l'excellente performance réalisée par le groupe en 2020 et de la confiance de la direction dans ses perspectives, le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale le versement d'un dividende d'un montant de 1,32 euro par action, en augmentation par rapport à 2019.

Le groupe ayant déjà distribué un acompte sur dividende de 28 centimes par action en octobre 2020, il versera un solde de 1,04 euro, avec option de paiement en actions, selon le calendrier suivant :

Date de détachement pour le paiement du solde du dividende : 13 avril 2021

Ouverture de la période d'option : 15 avril 2021

Clôture de la période d'option : 26 avril 2021

Annonce des résultats de l'option : 28 avril 2021

Date de livraison des actions et de mise en paiement du solde du dividende en numéraire : 30 avril.

Michaël Fribourg, Président Directeur Général du groupe a déclaré : "Chargeurs fait partie des rares entreprises mondiales à avoir réussi à significativement accroître ses performances en 2020 tout en renforçant son potentiel de création de valeur, avec deux nouveaux métiers immédiatement profitables. Grâce à la force de ses actifs et de ses talents, le Groupe a su transformer une crise inédite en succès exceptionnel, qui est un tournant pour son développement futur. Le Groupe a d'abord démontré la qualité de son portefeuille d'activités historiques, qui sont restées, dans leur globalité, profitables et qui ont même renforcé leur potentiel stratégique. Ensuite, le Groupe a enrichi avec succès son portefeuille de métiers, avec la constitution profitable, la même année, de Chargeurs Museum Solutions et Chargeurs Healthcare Solutions, qui a une stratégie haut de gamme et pérenne dans les équipements sanitaires et produits de bien-être. Réaliser des résultats records alors que sévissait partout dans le monde la plus grave récession depuis la Seconde Guerre Mondiale démontre la force inédite du modèle d'affaires de Chargeurs et la solidité de ses valeurs, qui savent concilier solidarité et excellence. Cette performance offre à Chargeurs et ses parties prenantes un surcroît de visibilité, alors que les incertitudes liées à la pandémie persistent partout dans le monde. Beaucoup plus fort et encore plus solide qu'il y a un an, Chargeurs a les moyens d'être également encore plus ambitieux. Tous ses métiers disposent d'importants réservoirs de profits pour l'avenir, une "performance embarquée" qui sera valorisée et complétée par une stratégie toujours active, préemptive et maîtrisée d'acquisitions à fort potentiel, principalement réalisées de familles à familles. Le Programme 'Leap Forward 2025' que lance Chargeurs en ce début 2021 trace le chemin pour emmener de façon crédible et méthodique Chargeurs, en année pleine, à plus d'un milliard et demi de chiffre d'affaires et plus de 150 millions d'euros de résultat opérationnel des activités d'ici à fin 2025. L'objectif du plan, qui sera autofinancé, est de tirer le meilleur parti de la performance embarquée des métiers, qui bénéficieront, au-delà de leur performance courante, des plans de relance mis en place mondialement, et d'optimiser la valeur de tous les actifs du Groupe. Soutenu par la vision de long terme du Groupe Familial Fribourg et de ses partenaires, Chargeurs confirme plus que jamais son statut de champion mondial des niches technologiques, de produits et de services, à forte valeur ajoutée".