Chargeurs : résultats du paiement en actions du solde du dividende 2019

(Boursier.com) — L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Chargeurs, réunie le 28 avril, a approuvé le versement d'un dividende de 0,40 euro par action au titre de l'exercice 2019, et incluant l'acompte sur dividende au titre de l'exercice 2019 d'un montant de 0,20 euro par action mis en paiement le 16 octobre 2019. La même assemblée a également approuvé le renouvellement de l'option pour le paiement en actions nouvelles avec une décote de 10%, du solde du dividende d'un montant de 0,20 euro par action. Les modalités de cette option de paiement du solde du dividende en actions ont été détaillées dans le communiqué du 28 avril 2020.

Après application de la décote de 10% décidée par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires, le prix de l'action nouvelle remise en paiement du solde du dividende a été fixé à 12,77 euros, soit un montant égal à 90% de la moyenne des premiers cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 28 avril 2020, diminué du montant net du solde du dividende restant à distribuer par action et arrondi au centime d'euro immédiatement supérieur. La période d'exercice de l'option, ouverte le 6 mai 2020, s'est clôturée le 19 mai 2020.

154.736 actions ordinaires nouvelles Chargeurs ont été créées, représentant 0,65% du capital et 0,62% du total brut des droits de vote sur la base du capital et des droits de vote au 30 avril 2020. Leur règlement-livraison et leur admission sur le marché Euronext Paris seront effectifs à compter du 26 mai 2020. Ces actions nouvelles porteront jouissance immédiate et seront assimilées dès leur émission aux actions ordinaires composant le capital social de Chargeurs.

A l'issue de cette opération, le capital social de Chargeurs à la date du 26 mai 2020 sera porté à 3.840.540,32 euros divisé en 24.003.377 actions ordinaires de 0,16 euro de nominal chacune, entièrement libérées et toutes de même catégorie.

Le total du solde du dividende pour lequel le paiement se fera en numéraire s'élève à 2.560.227,48 euros et sera mis en paiement le 26 mai 2020.

Calendrier relatif au versement du solde du dividende de l'exercice 2019 :

- Date de livraison des actions et de mise en paiement du solde du dividende en numéraire 26 mai 2020

- Assimilation des actions émises dans le cadre du paiement du solde du dividende 26 mai 2020.