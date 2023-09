Chargeurs reste sous haute pression, les analystes continuent d'ajuster la mire

(Boursier.com) — Chargeurs reste sous pression, en repli de 3,3%, sous les 9 euros à Paris ce vendredi, toujours discuté après la publication de résultats fortement dégradés au premier semestre. Sur la période, la société a enregistré un résultat opérationnel des activités de 14,1 ME contre 25,4 ME un an plus tôt pour des revenus en repli de 11,5% à 352,8 ME. La dynamique des nouveaux moteurs de croissance et du pôle Luxe a compensé en partie la contraction temporaire de Chargeurs Advanced Materials, dont les ventes reculent de 23,1% au premier semestre. Le résultat net part du Groupe est positif à 3,3 ME, en baisse de 67,6%.

Au niveau des perspectives, après avoir touché le point bas sur ce semestre, le momentum devrait s'améliorer graduellement sur les prochains mois notamment grâce notamment au début de rebond sur CAM observé sur les carnets de commandes hors débouchés dans la construction neuve évidemment, d'autant plus que la base de comparaison sera cette fois bien plus facile. Le groupe a indiqué ainsi viser pour 2024 un chiffre d'affaires supérieur à 800 ME, une marge d'Ebitda comprise entre 9% et 10% et un multiple dette/Ebitda inférieur à 3x...

Parmi les derniers avis d'analystes, TP ICAP Midcap a dégradé la valeur à 'réduire' et a ramené son objectif de cours de 13 à 9 euros.

Contexte perturbé

Dans un contexte fortement perturbé, les difficultés de CAM viennent masquer la bonne performance des quatre autres métiers du groupe (CFT et pôle Luxe : CA S1 +3% à pcc, MOPA 6,1% +0,9pt), a indiqué de son côté Portzamparc.

À la suite de cette publication et compte tenu d'une visibilité assez limitée sur le second semestre, Oddo BHF avait déjà abaissé son scénario 2023, ce qui passe par un CA de 735 ME (vs 769 ME), avec une baisse plus marquée du pôle Advanced Materials (-10%), un ROC de 34 ME (vs 44 ME), soit une MOC de 4,6% (-150 pb). La fin d'année va rester compliquée pour le groupe, mais les effets de base vont redevenir plus favorables et le rebond de l'activité devrait se confirmer sur 2024... L'acquisition envisagée dans le Luxe sera potentiellement un vrai catalyseur à moyen terme mais aucune indication n'est fournie à ce stade. Le courtier est resté néanmoins à 'surperformer' sur le dossier avec une cible abaissée de 19 à 14 euros.