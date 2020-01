Chargeurs résiste après l'acquisition aux Etats-Unis

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Chargeurs tente de résister à la baisse prononcée des marchés ce lundi avec une action qui limite son repli à 0,1% à 17,6 euros. La société a annoncé le prochain rachat du groupe américain D&P Incorporated, qui lui permet de se positionner en tant que leader mondial sur le marché prometteur des solutions intégrées et de l'expérience visiteur dans les musées.

"L'acquisition de D&P est un tournant stratégique, Chargeurs devient le champion mondial des services aux musées, nouveau marché de luxe expérientiel en forte croissance et à très haute valeur ajoutée... Avec l'apport de D&P, nous dépasserons avec deux ans d'avance le seuil de 100 ME de chiffre d'affaires et plus de 10% de taux de marge opérationnelle des activités en année pleine à fin 2020 pour CMS. Chargeurs réalisera plus de 750 ME de chiffre d'affaires en année pleine à fin 2020" a déclaré Michael Fribourg, PDG de l'entreprise.

Après les acquisitions de MET Studio, Design PM et Hypsos, Portzamparc salue cette opération qui permet à Chargeurs de se renforcer et de devenir un acteur majeur du marché de niche à forte potentiel de croissance de l'expérience muséale. La maison de bourse est à 'acheter' sur la valeur avec une cible de 23 euros.