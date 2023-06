Chargeurs renforce sa présence en Arabie Saoudite

(Boursier.com) — Chargeurs annonce la création d'une joint-venture entre sa filiale Chargeurs Museum Studio et deux sociétés saoudiennes, Knowliom et Zamil Group Trade & Services Co., afin d'accroitre ses capacités locales pour accompagner le développement des mégaprojets saoudiens dans le domaine culturel.

Par ailleurs, afin de bénéficier d'un accès compétitif aux matières premières (film de LDPE et énergie) et d'un positionnement stratégique au carrefour de l'Europe et de l'Asie, Chargeurs Advanced Materials a décidé de mettre à l'étude un projet de construction d'une capacité de production complémentaire.

Ces projets illustrent le dynamisme du groupe Chargeurs au Moyen-Orient.

Michaël Fribourg, Président-Directeur Général du groupe Chargeurs, a déclaré : "Chargeurs accélère le rythme de déploiement de sa stratégie au Moyen-Orient en investissant sur le long terme en Arabie Saoudite. Chargeurs Museum Studio réalise déjà de nombreux projets dans le pays. Sa joint venture avec Knowliom et Zamil Group Trade & Services Co., partenaires locaux de premier plan, en développant des capacités locales haut de gamme, permettra d'accompagner le développement exceptionnel des mégaprojets saoudiens dans le domaine culturel, et servira de base à la conquête de nouveaux marchés. Quant à Chargeurs Advanced Materials, le projet étudié permettrait au métier de bénéficier de capacités de production complémentaires et d'un coût local des matières premières très compétitif pour soutenir sa croissance future. Il contribuerait à la diversification de l'empreinte géographique de Chargeurs Advanced Materials afin de gagner toujours plus en agilité et en profitabilité".