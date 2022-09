Chargeurs : question de responsabilité

(Boursier.com) — Chargeurs recule de 1,7% ce mercredi à 11,20 euros, alors que Chargeurs Luxury Fibers a signé avec Gucci (Groupe Kering) un partenariat de long terme pour la fourniture de laine responsable NATIVA, illustrant le changement profond de son modèle d'affaires vers des services à haute valeur ajoutée.

La Chambre Nationale de la Mode Italienne (CNMI) a décerné à Gucci le prix du 'Climate Change' pour ce programme innovant qui promeut l'agriculture régénératrice, respecte le bien-être animal et soutient les communautés rurales.

"Une nouvelle référence de taille qui crédibilise le succès de l'offre Nativa qui devient un outil marketing incontournable pour les acteurs de la mode et du luxe (ref : Stella Mc Cartney, Decathlon, Madewell etc.) en leur assurant une réduction de leur empreinte carbone et un approvisionnement en laine écoresponsable" commente Portzamparc qui précise que "développée en 2019, l'offre Nativa devrait constituer près de 10% des volumes 2023 et permettre à terme d'atteindre une MOPA de 10% pour CLF". De quoi rester positif sur le dossier et viser un cours de 27,80 euros.