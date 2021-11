(Boursier.com) — Le groupe Chargeurs publie un Chiffre d'affaires record pour un 3ème trimestre à 172,9 ME, en hausse de 18,1% comparé au T3 2019.

Pour les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'établit à 545,3 millions d'euros, soit une croissance de 15,4 % par rapport à 2019. Cette performance bénéficie de la contribution élevée de Chargeurs Protective Films et Chargeurs Healthcare Solutions, ainsi que de l'effet périmètre lié aux acquisitions réalisées par Chargeurs Museum Solutions

Chargeurs surperforme de nouveau tous ses marchés :

-Forte croissance de Chargeurs Protective Films alimentée par les hausses de prix de vente et les volumes

-Net rebond des activités textiles, soutenu par le succès des gammes écoresponsables

-Retour à la croissance des activités hors musées au sein de Chargeurs Museum Solutions

-Normalisation des commandes d'équipements de protection individuelle.

La direction souligne l'accroissement de la visibilité des activités de la mode et du luxe, confirmant les perspectives du S1.

CMS annonce le projet d'acquisition d'Event Communications au Royaume-Uni et conforte son leadership dans un secteur qui devrait connaître la plus prometteuse décennie de son histoire.

Préparation d'acquisitions stratégiques bénéficiant des fortes ressources disponibles du Groupe.

PERSPECTIVES

Dans un environnement économique porteur, marqué par un environnement sanitaire en amélioration progressive mais par des tensions croissantes sur les chaînes d'approvisionnement, Chargeurs entend délivrer, en 2021, l'une des meilleures performances de son histoire récente. Le Groupe attend ainsi, pour l'année, un chiffre d'affaires supérieur à 700 millions d'euros et un résultat opérationnel des activités parmi les meilleurs millésimes.

Par ailleurs, le groupe confirme son objectif d'accélérer les opérations de croissance externe au sein de ses métiers ou dans d'autres secteurs à forte valeur ajoutée. La croissance externe se conjuguera ainsi à l'accélération de la croissance organique et au renforcement de la rentabilité opérationnelle des métiers, au coeur du programme de développement Leap Forward à l'horizon 2025.

Dans le contexte d'un haut niveau d'activité dans le métier des films de protection et d'un carnet d'ordres élevé pour les projets muséaux, le rebond à l'oeuvre des activités de la mode et du luxe ainsi que la réouverture généralisée du retail devraient permettre au Groupe d'appuyer sa croissance sur un socle d'activités élargi dans les mois et les trimestres à venir. Chargeurs reste néanmoins attentif et mobilisé face à l'évolution du coût des intrants (matières premières, énergie, transports, etc.), marqué par une nette tendance haussière et une forte volatilité, et à son impact potentiel sur la rentabilité de ses métiers.

"La surperformance de Chargeurs au troisième trimestre 2021 valorise plus haut encore la qualité de son portefeuille d'actifs et de son modèle de gestion. Le Groupe confirme sa capacité à tirer le meilleur parti de la reprise mondiale et exprime son pricing power dans tous ses métiers. Malgré la pandémie persistante, 2021 sera l'une des années les plus performantes réalisées par le Groupe dans la dernière décennie. Nous préparons une année 2022 ambitieuse, de forte reprise et de succès tirés par la croissance organique des activités traditionnelles et l'accélération d'opérations stratégiques de croissance externe qui vont accompagner le changement de dimension de plusieurs de nos branches. La mise en place du Programme Leap Forward change radicalement la donne dans le développement de la valeur stratégique de nos métiers", a déclaré Michaël Fribourg, Président-Directeur Général