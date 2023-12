Chargeurs : projet d'offre publique d'achat volontaire

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Chargeurs a été informé, le 14 décembre, de l'intention de Colombus Holding et de Colombus Holding 2, sociétés contrôlées au plus haut niveau par Michaël Fribourg (Président-Directeur général de Chargeurs ) de déposer une offre publique d'achat volontaire sur les actions de la société, au prix de 12 euros par action, en vue de renforcer la cohérence de la structure actionnariale avec son modèle diversifié, ses mutations et ses objectifs.

Le Conseil d'administration a relevé que les co-initiateurs visent une majorité significative du capital tout en maintenant la société Chargeurs cotée, avec un niveau de flottant significatif pour assurer une solide liquidité des actions.

Le Conseil d'administration a également constaté que la mise en oeuvre de ce projet offrirait, sous réserve du dépassement du seuil de caducité, une opportunité de liquidité aux actionnaires de la société qui le souhaitent à un prix faisant ressortir une prime de 34,1% par rapport au dernier cours de clôture du 14 décembre 2023 avant l'annonce du projet d'offre, et une prime de 36,2% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur le mois précédent l'annonce de l'offre.

Le Conseil d'administration a accueilli favorablement le principe de cette opération, dans l'attente de l'avis des instances représentatives du personnel et du rapport de l'expert indépendant, et sans préjudice de l'avis motivé qu'il devra rendre après l'ouverture de l'offre.