Chargeurs présente un chiffre d'affaires en hausse de 12,6% à 203,5 ME au premier trimestre

(Boursier.com) — Le groupe Chargeurs publie ce jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 12,6% à 203,5 ME au premier trimestre. "Le 'leadership' et le 'pricing power' du groupe font la différence, alors que les métiers traditionnels amplifient leur rebond" commente le management. La croissance organique s'établit ainsi à 36,2% hors CHS.

La direction souligne en particulier la poursuite d'une croissance très élevée chez Chargeurs Protective Films et une forte accélération de Chargeurs*PCC Fashion Technologies (Capacité confirmée de CPF et Chargeurs*PCC à répercuter la hausse des coûts de production), ainsi que chez Chargeurs Luxury Materials, qui rattrapent leurs niveaux du T1 2019 et disposent de carnets d'ordres au plus haut.

La direction insiste aussi sur l'intégration réussie d'Event Communications au sein de Chargeurs Museum Solutions, qui bénéficie d'une bonne dynamique commerciale

Le groupe annonce en parallèle le lancement d'un programme de rachat d'actions de 8 ME.

"Chargeurs réalise un très bon début d'année avec un niveau d'activité record qui franchit la barre des 200 millions d'euros au 1er trimestre. Le niveau d'activité de CPF a été lui-même record et celui des activités textiles a été excellent malgré le confinement en Asie, le tout avec des marges élevées. Cette performance globale traduit, d'une part, des effets volumes soutenus par la capacité des métiers à conquérir de nouveaux marchés, d'autre part, un effet prix reflétant leur pricing power élevé dans un environnement d'inflation des coûts de production. Chargeurs Museum Solutions démarre pour sa part un grand nombre de projets pluri-annuels de construction de musées, qui viendront progressivement renforcer la croissance de ses profits. Chargeurs Healthcare Solutions réalise ce trimestre une performance commerciale plus modeste, mais avec un niveau de rentabilité élevé, liée aux cycles de gestion des stocks pour les grands clients - donc avec des perspectives de reconstitution de stocks stratégiques.

Dans des conditions économiques, sanitaires et géopolitiques volatiles, Chargeurs démontre, encore une fois, trimestre après trimestre, la puissance de son portefeuille de métiers à faible intensité capitalistique et l'efficacité de sa gestion opérationnelle et entrepreneuriale. Tout en restant extrêmement vigilant face aux risques géopolitiques et sanitaires, le Groupe entend s'appuyer sur la solidité de son bilan pour amplifier le déploiement de son programme de création de valeur Leap Forward 2025, articulé autour de la révélation de la performance embarquée des métiers et une stratégie d'acquisitions sélective", a déclaré Michaël Fribourg, Président-Directeur Général.