Chargeurs : poursuit sur sa lancée

Groupe Chargeurs remonte encore de près de 3% ce jeudi, au-dessus des 20 euros, au plus haut depuis le mois d'avril dernier en bourse de Paris, alors que le broker Oddo BHF a ajusté son cours cible de 22 à 24 euros en restant à l'achat sur le dossier... Le groupe a fait part d'une bonne résistance de ses activités historiques au T3 et a même relevé ses guidances pour l'année en cours : La direction vise désormais un CA supérieur à 800 ME et un ROPA de plus de 70 ME.

Portzamparc évoquait à cette occasion une "bonne publication" qui a confirmé une nouvelle fois "une amélioration séquentielle des activités historiques du groupe" (...) "Malgré le relèvement de la guidance, nous pensons que les prévisions du groupe restent trop prudentes sur 2020. En première approche nous maintenons notre scenario 2020, notre TP de 26,50 euros et notre recommandation 'Acheter' inchangés", a conclu l'analyste.

Les prochains rendez-vous sont fixés au mercredi 27 janvier avec l'annonce du chiffre d'affaires annuel du groupe et au jeudi 18 février avec les résultats annuels...