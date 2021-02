Chargeurs : poursuit sa hausse !

Chargeurs : poursuit sa hausse !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Chargeurs grimpe encore de 5,5% à 22,75 euros ce vendredi après l'annonce de résultats 2020 records, marqués par un Chiffre d'affaires annuel de 822 ME, en croissance organique de 27,5% et un ROPA qui s'inscrit au plus haut historique à 79,3 ME, en hausse de 91,5% en 2020 par rapport à 2019. Le taux de marge du résultat opérationnel est à 9,6%. Le Résultat net part du groupe est ressorti à 41 ME, en hausse de 171,5%.

Après des résultats 2020 records, le groupe se fixe un objectif de 150 ME de ROPA à l'horizon 2025. Le nouveau plan "Leap Forward" jugé "ambitieux et réaliste", passe donc par les objectifs suivants à l'horizon 2025 : Un ROPA de 150 ME, dont 100 ME liés à la révélation de la "performance embarquée" des métiers et 50 ME liés à la poursuite de la stratégie de croissance externe et par le maintien d'un levier d'endettement faible.

Fort de l'excellente performance réalisée par le groupe en 2020 et de la confiance de la direction dans ses perspectives, le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale le versement d'un dividende d'un montant de 1,32 euro par action, en augmentation par rapport à 2019. Le groupe ayant déjà distribué un acompte sur dividende de 28 centimes par action en octobre dernier, il versera un solde de 1,04 euro, avec option de paiement en actions.

Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a rehaussé le curseur sur le dossier de 24 à 26 euros avec un avis à 'surperformer'.