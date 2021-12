Chargeurs : positionnement renforcé

(Boursier.com) — Chargeurs Museum Solutions a annoncé avoir finalisé l'acquisition de 100% du capital d'Event Communications Ltd, l'un des leaders mondiaux de la planification et du design et la construction de musées. Cette acquisition renforce significativement le périmètre d'activité et l'expertise de Chargeurs Museum Solutions, ainsi que son leadership mondial dans le marché en forte croissance et fragmentée de la muséographie. Créée en 1986 et basée à Londres (Royaume-Uni) et à Dublin (Irlande), Event emploie une cinquantaine de talents et dispose d'un modèle d'affaires bien développé et efficace qui aura un impact relutif sur la rentabilité opérationnelle du Groupe.

"Chargeurs continue de renforcer son leadership mondial dans l'expérience muséale à l'aide d'un 'build-up' réalisé sur la base de multiples raisonnables" commente Portzamparc qui souligne que "cette très belle opération viendra renforcer le positionnement du groupe en amont de la chaîne de valeur (design) et sera source de synergies (savoir-faire complémentaire, MET studio déjà présent dans le design)". De quoi viser un cours de 33 euros en restant à l'achat sur le dossier. Le titre reste stable ce jeudi à 25 euros en bourse de Paris.