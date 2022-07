Chargeurs : nouvelle organisation validée

(Boursier.com) — Chargeurs réagit peu, sur les 16 euros ce mardi, après l'annonce de la création des pôles d'activités stratégiques Technologies, Luxe et Diversification "pour refléter l'accélération de sa stratégie de création de valeur"...

"Nous saluons cette simplification de la présentation des métiers qui rend plus visible la stratégie de développement de Chargeurs notamment en M&A. Notons que le pôle Diversification devrait rester particulièrement minoritaire à l'échelle du groupe" souligne Portzamparc qui reste à l'achat en visant un cours de 29,70 euros.

La direction a par ailleurs confirmé les objectifs du programme 'Leap Forward 2025' :

-Objectifs de chiffre d'affaires (1 MdE) et de ROPA (100 ME) organiques à l'horizon 2025 maintenus

-Accélération de la stratégie d'acquisitions, notamment au sein des métiers CMS et CPC

-Maintien d'un levier d'endettement maîtrisé.