Chargeurs : nouveaux ajustements

Chargeurs : nouveaux ajustements









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Groupe Chargeurs remonte de 1,2% ce jeudi, à 17,35 euros, en bourse de Paris, alors que le titre a souffert depuis 15 jours de son statut de "valeurs covid", en raison d'une de ses activités de fabrication de masques de protection, tandis que les recherches sur un vaccin progressent à grands pas...

Le groupe a cependant fait part d'une bonne résistance de ses activités historiques au T3 et a même relevé ses guidances pour l'année en cours : La direction vise désormais un CA supérieur à 800 ME et un ROPA de plus de 70 ME. Parmi les dernières réactions d'analystes, Midcap Partners a légèrement abaissé son objectif de cours de 25 à 24 euros en restant à l'achat sur le dossier.

Oddo BHF avait auparavant, lui aussi, ajusté son cours cible de 24 à 22 euros, tout en restant acheteur. Portzamparc a évoqué pour sa part une "bonne publication" qui a confirmé une nouvelle fois "une amélioration séquentielle des activités historiques du groupe" (...) "Malgré le relèvement de la guidance, nous pensons que les prévisions du groupe restent trop prudentes sur 2020. En première approche nous maintenons notre scenario 2020, notre TP de 26,50 euros et notre recommandation 'Acheter' inchangés", concluait l'analyste.