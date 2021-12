Chargeurs Museum Solutions renforce son leadership mondial avec l'acquisition d'Event Communications

(Boursier.com) — Chargeurs Museum Solutions annonce avoir finalisé l'acquisition de 100% du capital d'Event Communications Ltd, l'un des leaders mondiaux de la planification et du design et la construction de musées. Cette acquisition renforce significativement le périmètre d'activité et l'expertise de Chargeurs Museum Solutions, ainsi que son leadership mondial dans le marché en forte croissance et fragmentée de la muséographie.

Créée en 1986 et basée à Londres (Royaume-Uni) et à Dublin (Irlande), Event emploie une cinquantaine de talents et dispose d'un modèle d'affaires bien développé et efficace qui aura un impact relutif sur la rentabilité opérationnelle du Groupe.

Au cours son histoire, Event a travaillé avec des musées dans tous les domaines, dont l'histoire naturelle, le sport, la science, les beaux-arts et les arts décoratifs. Event a été le pionnier du développement de musées immersifs et est reconnu pour sa capacité à délivrer des récits puissants, communiqués par le biais de solutions très innovantes combinant l'exposition d'objets traditionnels et des installations interactives. Elle est le seul designer à avoir remporté à cinq reprises le "Prix du musée européen de l'année", dans le cadre de projets commandités par cinq institutions de nature très différentes.

Reconnue internationalement pour son ingéniosité, la qualité de son design, son excellence en matière de narration et sa forte discipline en matière de gestion de projet, Event produit des plans directeurs pour une grande variété d'institutions : musées, sites patrimoniaux, centres culturels et musées ou fondations de marques ou d'entreprises. De plus, Event créé des concepts de design interprétatifs et interactifs, et fournit les spécifications techniques et la direction de création pour des expositions permanentes et temporaires, ainsi que la gestion intégrée des programmes et des coûts pour bon nombre des plus grands projets de musées

expérientiels au monde.

Ainsi, Event Communications complètera parfaitement les savoir-faire et la créativité de la plateforme de CMS et permettra de positionner idéalement le métier sur un large spectre de projets, auprès de donneurs d'ordres publics ou privés.