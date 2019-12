Chargeurs : MET Studio intègre Chargeurs Technical Substrates qui avance ses objectifs

Chargeurs : MET Studio intègre Chargeurs Technical Substrates qui avance ses objectifs









Crédit photo © Chargeurs

(Boursier.com) — Chargeurs annonce la conclusion réussie de l'acquisition de l'agence créative MET Studio. L'acquisition permet à Chargeurs de renforcer son leadership dans le marché des solutions intégrées pour les musées.

"Après l'intégration très réussie de Leach en 2018 et Design PM mi-2019, l'acquisition de MET Studio permet à Chargeurs de franchir une nouvelle étape dans la création d'un champion mondial des services aux musées, qui intègre un éventail de services, de produits et de savoir-faire technologiques et industriels toujours plus étendus. Nous façonnons une nouvelle niche d'activité à très fort potentiel en réunissant les meilleurs acteurs mondiaux", explique Michael Fribourg, PDG du Groupe Chargeurs.

MET Studio conçoit et réalise, pour les musées et marques de rang mondial, des décors et mises en scène immersive qui révolutionnent l'expérience visiteurs.

L'agence rejoint Chargeurs Creative Collection, le pôle services de Chargeurs Technical Substrates lequel entamera 2020 avec un chiffre d'affaires supérieur à 60 millions d'euros, dont 50 % réalisés par son pôle industriel, constitué de Senfa Technologies, et 50 % par son pôle services baptisé Chargeurs Creative Collection. La branche vise plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 14 % de taux de marge opérationnelle.

Fort de ses succès, Chargeurs Technical Substrates avance encore d'un an son objectif de franchir 100 millions d'euros de chiffres d'affaires, désormais fixé à fin 2020.