Chargeurs Luxury Fibers signe avec Gucci un partenariat de long terme pour la fourniture de laine responsable Nativa

(Boursier.com) — Chargeurs Luxury Fibers a signé avec Gucci un partenariat de long terme pour la fourniture de laine responsable NATIVA, illustrant le changement profond de son modèle d'affaires vers des services à haute valeur ajoutée.

La Chambre Nationale de la Mode Italienne (CNMI) a décerné à Gucci le prix du 'Climate Change' pour ce programme innovant qui promeut l'agriculture régénératrice, respecte le bien-être animal et soutient les communautés rurales.

Cette signature avec la marque de luxe italienne d'un partenariat de 4 ans renouvelable prévoit notamment :

-La fourniture par Chargeurs Luxury Fibers (CLF) à Gucci de laine NATIVA issue de fermes d'élevage pratiquant l'agriculture régénératrice, contribuant aux objectifs de réduction de l'empreinte carbone SBTi de la marque de luxe.

-Un investissement par Gucci dans le programme NATIVA Regenerative Agriculture, qui permet d'avoir un impact positif sur l'environnement, notamment via l'amélioration de la qualité des sols, la réduction de l'empreinte carbone de l'activité et la promotion de la biodiversité.

-Un engagement à soutenir les fermes d'élevage développant l'agriculture régénératrice, ainsi que les communautés rurales à travers des programmes sociaux de long terme.

Le groupe souligne ainsi le succès de la démarche RSE déployée par Chargeurs Luxury Fibers depuis 2017, illustrative du développement par le groupe Chargeurs de solutions responsables au service de ses clients, et la capacité confirmée du groupe à faire évoluer, dans ses métiers de niche, ses modèles d'affaires vers un modèle 'Product As A Service', favorisant la récurrence des profits.

"L'accord historique conclu entre Chargeurs Luxury Fibers et Gucci, distingué par le prix Climate Change décerné par la Chambre Nationale de la Mode Italienne, est un véritable marqueur de la transformation du métier initiée depuis 5 années. Après avoir conquis de nombreuses marques, le label Nativa démontre sa capacité à répondre aux exigences RSE multiples d'une des plus prestigieuses marques du luxe mondial, et à l'accompagner dans la réduction de son empreinte carbone. CLF s'affirme ainsi comme un acteur incontournable de l'approvisionnement responsable des acteurs de la mode et du luxe", a déclaré Michaël Fribourg, Président-Directeur Général.

