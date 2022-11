Chargeurs : légère hausse de l'activité au troisième trimestre

(Boursier.com) — Chargeurs dévoile un chiffre d'affaires de 174,9 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 1,2% (+8,2% hors activités sanitaires). L'activité des 9 premiers mois s'établit à 573,6 ME, en progression de 5,2% par rapport à 2021. Au cours du 3ème trimestre, le Groupe a de nouveau renforcé sa structure financière en obtenant de nouvelles lignes bilatérales à 3, 5 et 7 ans, auprès de partenaires bancaires de premier rang, pour un montant cumulé de 105 millions d'euros. Ces nouveaux financements augmentent significativement le niveau de liquidités du Groupe, calibrées pour accompagner son développement en même temps que le remboursement de ses échéances.

Le Groupe fait l'hypothèse centrale d'une poursuite de l'attentisme macroéconomique d'ici la fin du premier semestre 2023, suivie d'un rebond économique qui devrait être alimenté par une normalisation de la situation sanitaire, notamment en Asie, le ralentissement de l'inflation dans les grandes économies développées, le bénéfice des boucliers tarifaires en Europe et l'accélération de la transition énergétique et environnementale. Dans cet environnement générateur d'opportunités, le Groupe se fixe les priorités suivantes : tirer parti de son modèle diversifié pour accélérer la croissance et la contribution de ses segments à fort potentiel de croissance et de rentabilité ; capitaliser sur sa "prime de leadership" pour consolider son expansion géographique et accroître ses parts de marché tout en exprimant son pricing power ; valoriser sa flexibilité industrielle, logistique et sanitaire ; accélérer la transition environnementale et digitale de ses métiers en développant ses offres "Product-as-a-service".

Le Groupe peut également s'appuyer sur un niveau de liquidités élevé pour soutenir sa stratégie de conquête. Au total, Chargeurs considère qu'il dispose de nombreux atouts pour faire fructifier le leadership de ses métiers dans les mois et les trimestres à venir, en vue d'alimenter la croissance future.

Michaël Fribourg, Président-Directeur Général du groupe Chargeurs, a déclaré : "dans une conjoncture moins profitable et plus attentiste, Chargeurs réussit toujours à enregistrer de la croissance, alors que les bases de comparaison étaient déjà élevées. Le chiffre d'affaires réalisé au T3 confirme ainsi la complémentarité contributive, la prime de leadership et le pricing power des métiers du Groupe, qui surperforment leurs secteurs, confirmant qu'ils sont mieux armés que leurs concurrents pour valoriser leurs atouts et opportunités quel que soit le contexte macroéconomique. Son modèle diversifié permet ainsi à Chargeurs, qui développe 4 champions mondiaux, de tirer profit de la décorrélation sectorielle et géographique entre ses segments opérationnels".