Chargeurs : le titre a été multiplié par près de trois en 6 séances !

Chargeurs : le titre a été multiplié par près de trois en 6 séances !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'incroyable ascension se poursuit pour Chargeurs en bourse. Dans de gros volumes, le titre du groupe industriel flambe encore de 41,4% à 24,1 euros et aligne une sixième séance consécutive de progression. Depuis le 3 avril, la valeur a ainsi été multipliée par près de trois ! Le groupe dirigé par Michaël Fribourg surfe sur la crise du Covid-19. S'appuyant sur son leadership chimique et textile, le groupe a annoncé dès le 23 mars la production, en quantités industrielles, du gel et des masques de protection.

Pour le gel hydroalcoolique, conçu sur le site Novacel en Normandie, au sein de la branche Chargeurs Protective Films, la société vise une production cible, en fonction des matières premières accessibles, de 5 tonnes par semaine. Quant aux masques de protection sanitaire, réalisés sur le site de la Lainière de Picardie, la production cible est de plus de 1 million d'unités par semaine. Compte tenu de la forte demande, le groupe a indiqué hier disposer, pour Lainière Santé, d'un carnet de commandes indicatif à moins d'un an de plus de 150 ME. Une bonne nouvelle qui pourrait permettre au groupe de voir ces activités dynamiques compenser "en partie" les performances des activités préexistantes du groupe, impactées négativement par la crise sanitaire, expliquait dernièrement le management.