Chargeurs : le résultat net s'élève à 15,1 millions d'euros

Chargeurs : le résultat net s'élève à 15,1 millions d'euros









Crédit photo © Chargeurs

(Boursier.com) — Le groupe Chargeurs annonce une performance "parmi les plus hauts historiques" avec un chiffre d'affaires de 626,2 ME, en croissance de 9,2%.

L'EBITDA du Groupe s'élève à 60 millions d'euros, soit 9,6% du chiffre d'affaires. Il intègre une performance résiliente dans un contexte moins favorable, un impact positif du plan de productivité annuel de 6,5 millions d'euros, un effet positif de 7 millions d'euros lié à l'application de la nouvelle norme IFRS 16 depuis le 1er janvier 2019, l'intégration de PCC, Leach, Design PM et MET, ainsi que l'intensification des opex de croissance.

Le résultat opérationnel des activités ressort à 41,4 millions d'euros, soit 6,6% du chiffre d'affaires, dans un contexte de conjoncture plus volatile en Allemagne et en Chine et une intensification des opex de croissance.

Le résultat net de la période s'élève à 15,1 millions d'euros. Il intègre une charge d'amortissements des actifs incorporels liés aux acquisitions de 2,5 millions d'euros, et d'autres charges ponctuelles pour 7 millions d'euros, principalement liées aux acquisitions réalisées et en cours.

Le dividende sera proposé à 0,40 euro à l'assemblée des actionnaires par action au titre de 2019.

Malgré un environnement moins favorable, le Groupe a enregistré une solide génération de cash avec une marge brute d'autofinancement à 38,7 millions d'euros. De plus, grâce au programme opérationnel de réduction du BFR déployé mondialement depuis septembre 2019, le Groupe a diminué son BFR de 9 millions d'euros au deuxième semestre. De ce fait, le cash-flow opérationnel s'est élevé à 25,5 millions d'euros, en forte hausse par rapport aux 14,4 millions d'euros enregistrés en 2018.

STRUCTURE BILANCIELLE TOUJOURS PLUS SOLIDE

Chargeurs confirme la solidité de sa structure financière au 31 décembre 2019, avec des capitaux propres part du Groupe de 232,4 millions d'euros.

Au 31 décembre 2019, Chargeurs affiche une dette nette de 122,4 millions d'euros, à comparer à une dette nette de 92,2 millions d'euros au 31 décembre 2018. Cette évolution s'explique notamment par les acquisitions réalisées au cours de l'année.

Au 31 décembre 2019, le Groupe bénéficie de 162,0 millions d'euros de lignes confirmées non tirées.

Par ailleurs, le Groupe a renforcé sa flexibilité financière au cours de l'année. D'une part, il a renégocié avec succès la documentation de ses Euro PP émis en 2016 et 2017, qui se traduit par la suppression du covenant de levier, l'assouplissement du gearing à 1,2X et l'allongement de trois ans de la maturité des Euro PP arrivant à échéance en 2023, afin d'allonger la maturité de la dette et d'échelonner les échéances. D'autre part, le Groupe a allongé la maturité de la ligne de crédit renouvelable du crédit syndiqué pour une année supplémentaire, avec une nouvelle échéance à décembre 2024.

PREVISIONS AFFICHEES

"Dans un contexte sanitaire qui reste évolutif, l'impact du virus Covid-19 est jugé "limité", à ce jour. 750 ME de CA sont anticipés par le groupe en année pleine en 2020 à environnement constant.

Chargeurs confirme par ailleurs son objectif de CA à 1 MdE en effet année pleine à fin 2021 avec une marge normative supérieure à 10% du CA.

"En 2019, Chargeurs a démontré sa résilience et intensifié ses transformations charnières pour assurer, dans les années à venir, l'accélération de sa croissance bénéficiaire. Le succès de l'intégration de PCC, le lancement réussi de nouvelles capacités productives premium, le verdissement de nos offres et l'accroissement de notre flexibilité financière sont des atouts différenciants à moyen et long terme dans un environnement volatil. Le Groupe, qui n'enregistre à ce jour qu'un impact limité du contexte sanitaire mondial, renforce son organisation pour assurer sa meilleure flexibilité et résilience dans un environnement conjoncturel qui demeure évolutif et incertain. La création début 2020 de Chargeurs Museum Solutions nous offre un troisième moteur de croissance et de profitabilité, qui accompagne la diversité de notre portefeuille d'activités et notre portefeuille géographique, et la flexibilité de nos outils de production. Ces mutations réussies et notre discipline opérationnelle comme financière servent notre stratégie de création de valeur à long terme" a déclaré Michaël Fribourg, Président Directeur Général.