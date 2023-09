Chargeurs : Le résultat net part du groupe est positif à 3,3 ME au S1

(Boursier.com) — Le CA Groupe de Chargeurs est ressorti à 352,8 ME au S1 2023, en baisse de 11,5%, soit un T2 plus dynamique après un T1 en fort repli. La dynamique des nouveaux moteurs de croissance et du pôle Luxe a compensé en partie la contraction temporaire de Chargeurs Advanced Materials, dont les ventes reculent de 23,1% au premier semestre. La croissance de 16,4% du pôle Luxe au S1 2023, a été soutenue par la très forte dynamique commerciale de Chargeurs Museum Studio.

Le résultat opérationnel des activités du Groupe s'établit à 14,1 ME au S1 2023, soit un taux de marge opérationnelle de 4,0 %, en retrait de 2,4 points. Le résultat net part du Groupe est positif à 3,3 ME au S1 2023.

Avec comme hypothèse le redressement progressif au sein de CAM, Chargeurs a pour ambition d'atteindre en 2024 un chiffre d'affaires supérieur à 800 ME, une marge d'Ebitda comprise entre 9% et 10% et un multiple dette/Ebitda inférieur à 3x.

Michaël Fribourg, Président-Directeur Général du groupe Chargeurs, a déclaré : "2023 est une année de transition. Elle se traduit sans surprise par une conjoncture perturbée et défavorable, qui impacte nos métiers de façon différenciée : nos nouveaux moteurs de croissance se portent bien, confirment leur dynamique et compensent une partie du recul temporaire d'activité observé au sein de CAM, qui reste bénéficiaire malgré l'atonie des volumes. Le portefeuille d'activités de Chargeurs concilie des actifs à la fois protecteurs, restant bénéficiaires en période difficile, et prometteurs, tirés par une croissance structurelle de leur demande. Chargeurs bénéficie ainsi de son modèle diversifié, qui lui permet d'avancer à travers les cycles et de poursuivre les transformations de ses métiers, pour créer de la valeur à long terme. Prudent et flexible, le Groupe ambitionne en 2024 plus de 800 millions d'euros de CA et une marge d'Ebitda comprise entre 9 et 10%. Chargeurs consolide sa stratégie d'expansion dans les produits et services d'excellence durable."