Chargeurs : le Conseil d'administration émet un avis positif sur l'offre

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Chargeurs a été informé, le 14 décembre 2023, de l'intention de Colombus Holding et de Colombus Holding 2, sociétés contrôlées au plus haut niveau par Michaël Fribourg, Président-Directeur général de Chargeurs, de déposer une offre publique d'achat volontaire sur les actions de la société, au prix de 12 euros par action, "en vue de renforcer la cohérence de la structure actionnariale de la société avec son modèle diversifié, ses mutations et ses objectifs".

Le Conseil d'administration, réuni le 16 janvier, indique "avoir soigneusement examiné l'offre publique d'achat présentée par Colombus Holding et Colombus Holding 2 sur les titres de la société". Il précise que l'expert indépendant estime : "le prix d'Offre de 12 euros est équitable d'un point de vue financier pour l'ensemble des détenteurs de titres Chargeurs".

Lors d'une réunion le 12 janvier 2024, les instances représentatives du personnel, éclairées par le rapport du cabinet d'expertise Secafi, ont émis à l'unanimité un avis favorable à l'opération.

Sur la base des conclusions et recommandations du comité ad hoc, au vu du rapport de l'expert indépendant et de l'avis favorable du Comité de Groupe, et à la suite d'un vote, le Conseil d'Administration a rendu à l'unanimité un avis positif sur l'opération. Il considère qu'elle est "conforme aux intérêts de la société, de ses actionnaires et de ses salariés", et recommande aux actionnaires désireux de profiter de cette opportunité de liquidité d'apporter leurs actions à l'offre".

Côté finances, la direction financière de Chargeurs a établi fin 2023, en lien avec chaque division, une vision estimative de son atterrissage 2023, vision estimative réitérée début 2024. Cet atterrissage estimatif sera d'une part un chiffre d'affaires annuel consolidé supérieur à 650 ME pour 2023 ; et d'autre part un résultat opérationnel des activités (ROPA) compris entre 24 et 26 ME.