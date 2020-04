Chargeurs : Lainière Santé dopée par la crise!

Chargeurs : Lainière Santé dopée par la crise!









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Chargeurs a fait "pivoter" une part importante de ses activités textiles pour répondre à l'urgence mondiale de fourniture de technologies et solutions de santé et de protection des personnes - masques, blouses, solutions de protection antibactérienne.

"Etant parmi les seuls groupes mondiaux capables de produire et faire produire en masse, de façon fiable et avec des contrôles renforcés, des produits devenus critiques, Chargeurs bénéficie dès à présent de la confiance de grands donneurs d'ordre publics et privés dans le monde entier", explique le Groupe qui avance, à ce jour, un carnet de commandes indicatif à moins d'un an pour Lainière Santé déjà supérieur à 150 ME.

Chargeurs explique que selon l'évolution de la demande internationale adressée à Lainière Santé, ces activités pourront venir compenser "en partie" les performances des activités préexistantes du groupe, impactées négativement par la crise sanitaire.