(Boursier.com) — Chargeurs inaugure à Londres le nouveau Flagship store mondial de Swaine. 'The Swaine House', implantée au 127 New Bond Street, réunit sur 700 mètres carrés, des espaces commerciaux dédiés aux accessoires en cuir, à la chapellerie et aux parapluies, ainsi qu'une zone de service "sur mesure" répondant aux demandes spéciales et pièces précieuses.

Conçu par l'agence française Malherbe design et développé par les talents de Museum Studio, le lieu met à l'honneur l'artisanat d'exception en offrant aux clients l'opportunité de visualiser les ateliers chargés des "commandes spéciales", implantés sur place.

Michaël Fribourg, Président-Directeur Général du Groupe Chargeurs, a déclaré : "L'inauguration officielle de ce nouveau vaisseau amiral de Swaine matérialise le savoir-faire et l'ambition du groupe Chargeurs pour le développement de l'une des plus anciennes marques d'excellence au monde.

Le succès des nouvelles gammes de produits, et significativement de la gamme femme, qui est désormais

majoritaire, confirme la désirabilité exprimée par une clientèle de pointe pour des produits créatifs qui sont aussi des investissements durables dans des biens d'excellence exprimant un style sobre et distinctif.

Ce nouveau lieu, au coeur de l'une des artères les plus fréquentées au monde, offre une expérience authentique de luxe britannique et de l'artisanat d'excellence.

L'attractivité de la marque, qui se confirme auprès d'une clientèle de pointe, des personnalités mondiales et des grands studios de cinéma, se traduira dans les mois à venir par un développement commercial accéléré en Asie et aux Etats-Unis."