Chargeurs grimpe après l'annonce de ses comptes trimestriels

(Boursier.com) — Chargeurs grimpe de près de 5% à 17,20 euros ce jeudi, alors que le groupe a publié un chiffre d'affaires en hausse de 12,6% à 203,5 ME au premier trimestre. "Le 'leadership' et le 'pricing power' du groupe font la différence, alors que les métiers traditionnels amplifient leur rebond" commente le management. La croissance organique s'établit ainsi à 36,2% hors CHS.

La direction souligne en particulier la poursuite d'une croissance très élevée chez Chargeurs Protective Films et une forte accélération de Chargeurs*PCC Fashion Technologies (Capacité confirmée de CPF et Chargeurs*PCC à répercuter la hausse des coûts de production), ainsi que chez Chargeurs Luxury Materials, qui rattrapent leurs niveaux du T1 2019 et disposent de carnets d'ordres au plus haut.

La direction insiste aussi sur l'intégration réussie d'Event Communications au sein de Chargeurs Museum Solutions, qui bénéficie d'une bonne dynamique commerciale

Le groupe a annoncé en parallèle le lancement d'un programme de rachat d'actions de 8 ME. Portzamparc parle d'une "excellente publication qui confirme le dynamisme et la forte demande de l'ensemble des marchés adressés et le 'pricing power' de Chargeurs"... Verdict : "En première approche nous confirmons notre opinion 'Acheter' et notre TP 33,3 euros".

Oddo BHF de son côté a ajusté son objectif de cours de 34 à 30 euros en restant à 'surperformer' sur le dossier.