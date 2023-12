Chargeurs : flambe logiquement avec l'OPA

(Boursier.com) — Chargeurs s'envole logiquement de près de 30% à 11,6 euros au lendemain de l'annonce, surprise, du lancement d'une OPA par Michaël Fribourg (PDG de la société) au prix de 12 euros par action. Cette opération, menée par Colombus Holding et de Colombus Holding 2, sociétés contrôlées au plus haut niveau par Michaël Fribourg, vise à renforcer la cohérence de la structure actionnariale avec son modèle diversifié, ses mutations et ses objectifs.

Le Conseil d'administration a relevé que les co-initiateurs visent une majorité significative du capital tout en maintenant la société Chargeurs cotée, avec un niveau de flottant significatif pour assurer une solide liquidité des actions. Il a accueilli favorablement le principe de cette opération, dans l'attente de l'avis des instances représentatives du personnel et du rapport de l'expert indépendant.

Si la prime est significative par rapport au cours de ces derniers mois (33% par rapport au cours d'hier et plus de 50% par rapport au cours moyen pondéré des 3 derniers mois), elle est, selon TP ICAP Midcap ('achat'), loin de refléter la valeur du groupe. Avec cette offre, le groupe familial Fribourg réaffirme sa confiance dans les perspectives du groupe en s'offrant du temps et plus de tranquillité pour déployer son plan stratégique à long terme et offre par la même occasion une fenêtre de liquidité intéressante pour les actionnaires ne souhaitant pas attendre le rebond des activités cycliques du groupe dans un environnement encore très incertain notamment pour 2024.

Même son de cloche chez Oddo BHF. Le broker explique que le prix de l'OPA est en ligne avec son objectif de cours actuel de 12 euros (qui n'incluait pas de prime spéculative). Il implique les multiples de valorisation suivants : VE/EBIT 2023 de 16x et VE/EBIT 2024 de 10,5x. A court terme, cette OPA offre ainsi une bonne fenêtre de sortie pour les actionnaires existants mais sur le long terme, elle semble tout de même relativement faible et ne prend pas en compte le rebond attendu de l'activité au cours des prochains trimestres (point bas qui va être atteint au sein d'Advanced Materials, bonne résilience de Fashion technologies et très bonne visibilité au sein de Museum Studios).