Chargeurs : fin de semaine en berne

(Boursier.com) — Chargeurs reperd 3%, sur les 16,40 euros ce vendredi, alors que le groupe a annoncé la création des pôles d'activités stratégiques Technologies, Luxe et Diversification "pour refléter l'accélération de sa stratégie de création de valeur"... Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a réduit sa cible de 30 à 24 euros, tout en restant à 'surperformer'.

"Nous saluons cette simplification de la présentation des métiers qui rend plus visible la stratégie de développement de Chargeurs notamment en M&A. Notons que le pôle Diversification devrait rester particulièrement minoritaire à l'échelle du groupe" avait souligné Portzamparc qui reste à l'achat en visant un cours de 29,70 euros.

La direction du groupe a par ailleurs confirmé les objectifs du programme 'Leap Forward 2025' :

-Objectifs de chiffre d'affaires (1 MdE) et de ROPA (100 ME) organiques à l'horizon 2025 maintenus

-Accélération de la stratégie d'acquisitions, notamment au sein des métiers CMS et CPC

-Maintien d'un levier d'endettement maîtrisé.