Chargeurs étend et diversifie ses ressources de financement

(Boursier.com) — Illustrant une fois de plus l'attractivité de sa signature financière

Michaël Fribourg, Président-Directeur Général du Groupe, a déclaré : "Reconnu pour sa discipline financière, sa force de génération de trésorerie et l'efficacité opérationnelle de son modèle d'affaires à travers les cycles, Chargeurs enrichit en continu sa flexibilité et sa liquidité financière. Ces nouveaux financements et ces financements étendus à des conditions attractives, comparativement aux conditions de marché, témoignent de la haute confiance des grandes institutions bancaires françaises et internationales dans la transformation du Groupe et ses perspectives de création de valeur. Chargeurs confirme, une fois de plus, la maturité de son modèle et l'attractivité de sa signature financière avec des solutions de financement compétitives et complémentaires entre le court, le moyen et le long terme."

Extension de plusieurs lignes de financement bilatéraux, portant sur un montant total de 165 millions d'euros

En décembre 2018, Chargeurs a mis en place un financement bancaire en signant un accord global avec un pool de prêteurs français et internationaux de premier plan. La maturité des lignes renouvelables de ce crédit syndiqué est aujourd'hui portée à décembre 2025 au lieu de décembre 2024 aux mêmes conditions de marges bancaires qu'en 2018, et ce, pour un montant de 125 millions d'euros.

Par ailleurs, le groupe Chargeurs annonce avoir obtenu l'extension supplémentaire d'un an de la maturité de lignes bilatérales renouvelables portant sur un montant total de 40 millions d'euros. La nouvelle maturité de ces lignes est portée de l'été 2025 à l'été 2026.

Obtention d'un nouveau financement bancaire bilatéral signé avec un nouveau partenaire bancaire

Chargeurs vient par ailleurs de mettre en place un nouveau financement bilatéral, sous la forme de lignes renouvelables auprès d'un nouvel établissement bancaire, pour un montant total de 20 millions d'euros.

Lancement réussi d'un programme de titres négociables à court terme : Negotiable EUropean Commercial Paper - NEU CP

Des premiers tirages ont été effectués depuis le mois de juillet, en fonction des opportunités de prix de revient présentées par le marché "commercial paper" comparativement aux autres sources de financement. La documentation financière relative à ce programme peut être consultée sur le site de la Banque de France (www.banque-france.fr/liste-des-émetteurs)