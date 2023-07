Chargeurs et JCDecaux lancent "Pearlflex", une nouvelle toile publicitaire sans PVC

(Boursier.com) — Senfa , filiale de la division Chargeurs PCC Fashion Technologies, s'est associé à JCDecaux, le numéro un mondial de la communication extérieure et média utile et durable, pour développer une toile textile publicitaire sans PVC.

Baptisé "Pearlflex", ce nouveau produit sera proposé à partir de septembre 2023, notamment pour les emplacements publicitaires d'Extime JCDecaux Airport au sein des aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, ainsi que d'autres aéroports français. Cette solution présente plusieurs atouts, comparée aux pratiques actuelles, en particulier une empreinte carbone réduite et un traitement optimisé en fin de cycle de vie. Ce produit de haute technicité garantit également une très grande qualité d'image.

Michaël Fribourg, Président Directeur général du groupe Chargeurs, a déclaré : "Le lancement de Pearlflex, qui répond à une attente mondiale du marché de la communication visuelle, matérialise la passion partagée des groupes Chargeurs et JCDecaux pour l'innovation durable. Pearlflex offre à nos deux groupes des opportunités commerciales additionnelles au service des marques en conciliant excellence visuelle et excellence environnementale. En honorant Chargeurs et sa filiale Senfa de sa confiance, JCDecaux a fait le choix d'un partenaire présent globalement, leader mondial dans les supports d'impression haut de gamme et plus que jamais engagé à long terme dans le territoire français et européen."

Jean-Charles Decaux, Co-Directeur général de JCDecaux, a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir codéveloppé cette nouvelle toile avec le groupe Chargeurs, dont l'expertise des matériaux d'impression de haute technicité est incomparable. Parce que notre entreprise est engagée dans un plan Climat ambitieux, nous déployons, sur l'ensemble de notre chaîne de valeur, de nouvelles solutions alliant qualité et durabilité. Pearlflex en est l'exemple parfait et nous avons hâte d'en faire bénéficier nos clients annonceurs en aéroport dès le mois de septembre, leur permettant de déployer des communications impactantes et responsables. Ce nouveau produit démontre clairement que l'innovation collaborative est essentielle pour accélérer la transition écologique."