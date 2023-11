Chargeurs : encore des munitions ?

(Boursier.com) — Chargeurs recule de 7,7% à 7,46 euros ce jeudi, alors que le chiffre d'affaires du groupe au T3 est ressorti à 150,8 ME, en repli de 7,6% en organique et -13,8% en données brutes. Le groupe souligne des signaux positifs de reprise chez Chargeurs Advanced Materials au T3 et au début du T4 2023 avec :

*Des volumes mensuels vendus en septembre et octobre 2023 supérieurs à ceux de 2022;

*5 mois consécutifs d'entrées de commandes mensuelles supérieures à 2022.

Au vu de ces signaux positifs et des besoins structurels de ses marchés, le Groupe réaffirme son scénario de redressement progressif de CAM, leader mondial des films de process, et s'attend à ce qu'en 2024 les clients aient besoin de reconstituer des stocks à un niveau plus normatif...

Chargeurs Museum Studio maintient une forte dynamique de croissance, avec une progression organique de +13,6% au T3 2023, comparé à un T3 2022 qui avait bénéficié d'un saut de croissance.

La division confirme son objectif de 120 ME de chiffre d'affaires pour 2023 (en croissance supérieure à 35% vs 2022) et de nouveau une croissance à deux chiffres en 2024 pour atteindre 150 ME.

Ambition confirmée

Chargeurs, dont plusieurs métiers permettent d'avoir une vision amont du cycle économique, confirme son ambition d'atteindre en 2024 un chiffre d'affaires total supérieur à 800 ME, une marge d'EBITDA comprise entre 9% et 10% et un multiple Dette / EBITDA inférieur à 3x.

Portzamparc parle d'une "publication décevante", de quoi réviser significativement le scénario 2023... L'amélioration du momentum et la reprise de CAM se font attendre... "La bonne tenue de CFT, l'amorce de reprise de CAM et une base beaucoup plus favorable à partir du T4 indiquent que les publications les plus difficiles sont derrière nous", de quoi rester à l'achat sur le dossier en visant un cours de 17,60 euros. De son côté, TP ICAP Midcap a ajusté le curseur de 19 à 18 euros en restant aussi à l'achat'.