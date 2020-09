Chargeurs : encore de la marge ?

Crédit photo © Chargeurs

(Boursier.com) — Chargeurs grimpe encore de 3% ce vendredi en bourse de Paris à 18,33 euros, alors que le groupe a profité en bourse de l'annone d'une envolée de ses profits au premier semestre. Le titre s'adjuge ainsi 15% sur la semaine... Par ailleurs, le Conseil d'Administration de Chargeurs a décidé de verser un acompte sur dividende de 0,28 euro par action au titre de l'exercice 2020. Chaque actionnaire bénéficiera d'une option entre le paiement, soit en numéraire, soit en actions nouvelles, de l'acompte sur dividende lui revenant... Les actionnaires, qui souhaitent opter pour le paiement de l'acompte sur dividende en actions, devront en faire la demande à leur intermédiaire financier à compter du 18 septembre, date d'ouverture de la période d'option, et jusqu'au 1er octobre inclus. Pour les actionnaires au nominatif pur, la date limite de réception du formulaire est fixée au 29 septembre. Pour les actionnaires qui n'auront pas exercé leur option d'ici le 1er octobre 2020, l'acompte sur dividende sera payé uniquement en numéraire.

Les nouvelles actions ordinaires Chargeurs ainsi nouvellement émises seront livrées le 7 octobre prochain.

Parmi les derniers avis d'analystes, Midcap Partners a ajusté son objectif de cours sur Chargeurs de 24 à 25 euros en étant acheteur sur le dossier. Le spécialiste de la fabrication de films de protection des surfaces, de produits techniques et textiles a vu son EBITDA multiplié par plus de deux au premier semestre, à 71,2 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 518,5 millions d'euros, en croissance de 59% (+54,4% en organique). Cette performance remarquable est portée par les ventes de Chargeurs Healthcare Solutions au 2ème trimestre, qui atteignent 253,9 millions d'euros, essentiellement réalisées en Europe. Le résultat net atteint 28,9 millions d'euros contre 8,3 ME un an plus tôt, dont 29 ME en résultat net part du Groupe, tiré par la forte augmentation du ROPA...

Place à "Leap Forward 2025"

"Dans un contexte persistant d'incertitude sanitaire, économique et géopolitique, Chargeurs est en mesure de confirmer sa vision stratégique de long terme, soutenue par les résultats obtenus au cours des dernières années et l'engagement de référence du Groupe Familial Fribourg. Après un millésime 2020 inédit, marqué par certains besoins exceptionnels, nous faisons l'hypothèse prudente d'une année 2021 plus atone et plus volatile que les prévisions des instituts économiques, le plein effet mondial des plans de relance étant plutôt attendu à compter de 2022.

Enfin, le Groupe annonce qu'il prépare son nouveau plan stratégique, "Leap Forward 2025", qui prendra le relais du programme "Game Changer" et sera présenté en mars 2021. Ce plan, appuyé par un bilan solide, actera le changement de dimension du Groupe, et visera entre 1 et 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2025 avec une forte rentabilité des capitaux engagés", affirme Michaël Fribourg, PDG de Chargeurs.

Guidance de ROA relevée

Quant aux perspectives, la remarquable performance du 1er semestre permet, malgré la persistance d'incertitudes très fortes, au management de confirmer un chiffre d'affaires annuel supérieur à 750 millions d'euros et de viser un résultat opérationnel des activités supérieur à 60 millions d'euros, en nette hausse par rapport à l'an dernier.

Les investisseurs ont donc salué logiquement ces annonces... Au vu des résultats et des perspectives pour 2020 et les années suivantes, la valorisation actuelle semble toujours faible. Portzamparc évoque ainsi des résultats "exceptionnels", largement supérieurs à ses attentes grâce notamment à la performance hors norme de CHS. Le courtier a rehaussé sa cible à 26,5 euros et confirmé son avis 'acheter'.