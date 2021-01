Chargeurs en retrait après le CA annuel

(Boursier.com) — Chargeurs perd près de 3% ce matin sur des prises de bénéfices, après sa publication financière. Le groupe a pourtant réalisé "une année 2020 hors du commun et une performance record". Le chiffre d'affaires annuel s'affiche ainsi à 822 millions d'euros, en augmentation de 27,5% en organique. Chargeurs Healthcare Solutions, métier créé l'an dernier, enregistre un CA "fortement rentable" de 303,6 millions. Le groupe souligne par ailleurs la forte résilience de Chargeurs Protective Films, porté par un rebond de sa croissance organique à 8,2% au quatrième trimestre. Il constate enfin une forte dynamique commerciale chez Chargeurs Museum Solutions, dont le carnet de commandes continue de se renouveler.

Chargeurs relève par conséquent de nouveau son objectif de ROPA 2020, attendu à plus de 75 millions d'euros. Il souligne sa résistance en temps de crise, qui valide une stratégie de niche de spécialités à forte valeur ajoutée, ainsi que d'importantes perspectives de hausse de la rentabilité des capitaux engagés à l'horizon 2025, avec le plein effet des investissements organiques et externes menés au cours des années récentes et grâce au maintien de l'intégrité des actifs corporels et incorporels.

Chargeurs insiste par ailleurs sur son niveau d'endettement net très faible et sur ses importantes liquidités disponibles à très long terme, permettant d'accélérer son expansion. Son nouveau plan stratégique, 'Leap Forward', sera présenté mi-février. Il permettra à Chargeurs, en s'appuyant notamment sur le potentiel stratégique de ses métiers et leur 'performance embarquée', de viser un chiffre d'affaires compris entre 1 et 1,5 milliard d'euros d'ici 2025, avec une forte rentabilité des capitaux employés.