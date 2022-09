Chargeurs : débranché !

- 12% ! Chargeurs n'avait plus connu une telle chute depuis deux ans. Le spécialiste de la protection temporaire de surfaces, de l'entoilage pour l'habillement, des textiles techniques et de la laine peignée haut de gamme a vu ses résultats reculer sur un an au premier semestre avec un bénéfice net part de groupe de 10,2 millions d'euros contre 24,7 ME un an plus tôt.

(Boursier.com) — Faisant le constat et l'anticipation, pour la fin 2022 et une grande partie de 2023, d'une persistance de la pandémie et de ses impacts, d'une incertitude géopolitique forte et d'une volatilité économique élevée, assortie d'une inflation inédite, le Groupe reste, en fidélité avec son modèle, prudent sur le rythme de normalisation de l'environnement économique tout en priorisant sa réinvention et sa stratégie d'extension de ses marchés.

A la suite à cette publication parfaitement en ligne avec ses attentes, Oddo BHF maintient son scénario 2022, à savoir un CA de 767 ME, en légère croissance de 4,1% (+1,1% lfl) impliquant un CA S2 en légère décroissance (-0,6% lfl), et un ROC de 47,1 ME, soit une MOC de 6,1%. La dynamique devrait rester bonne pour les pôles historiques mais la baisse de la division CHS et le phasage des projets au sein de Museum Studios impacteront mécaniquement le ROC à court terme. Pour une valorisation toujours raisonnable (VE/ROC 2023 de 7x), le broker maintient sa recommandation 'surperformance' sur le titre avec un objectif inchangé de 24 euros.

Une publication solide qui confirme le pricing power et la capacité de Chargeurs à maintenir un haut niveau de rentabilité dans un contexte inflationniste, note pour sa part Portzamparc. En première approche, le courtier confirme son opinion 'acheter' et son objectif de 29,7 euros.