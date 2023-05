(Boursier.com) — Le groupe Chargeurs confirme son scénario d'activité pour 2023 avec une forte dynamique des nouveaux moteurs de croissance et un rebond progressif d'activité pour Advanced Materials.

Au premier trimestre 2023, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 169,7 millions d'euros, en recul de 16,6%

par rapport au T1 2022 qui était une base de comparaison record, mais en croissance organique de 0,6% par rapport au quatrième trimestre 2022. Chargeurs Advanced Materials est ressorti en progression par rapport au quatrième trimestre 2022, malgré la crise énergétique et la conjoncture économique erratique qui continuent à peser sur l'activité.

L'activité du groupe bénéficie de la performance du métier PCC Fashion Technologies, dont le chiffre d'affaires est resté stable malgré une base de comparaison record, et de la très forte dynamique de Museum Studio qui affiche un bond de 50,9% de ses ventes, avec des perspectives très prometteuses comme le reflète l'importance de son carnet d'ordres.

Succès des nouveaux moteurs de croissance du Groupe :

-Chargeurs PCC Fashion Technologies, tiré par la mode et le luxe, maintient son activité à un niveau très élevé

-Chargeurs Museum Studio voit son activité croître de 50% et confirme sa dynamique commerciale

La direction souligne la compensation de chiffre d'affaires entre métiers et entre zones géographiques, et la "prime de leadership" confirmée par rapport au T4 2022, Chargeurs tirant profit de son modèle diversifié et de son engagement dans "l'ultra-premium". Le rebond d'activité en Europe a par ailleurs compensé l'attentisme temporaire en Amérique du Nord et en Asie.

Solidité et rebond séquentiel au sein du pôle Technologies :

-Après une baisse des volumes en 2022, Chargeurs Advanced Materials a enregistré une croissance des volumes vendus de 21% par rapport au T4 2022 et préserve son 'pricing power', sa "prime de leadership" lui permettant au surplus de rebondir plus vite que son marché

-Chargeurs PCC Fashion Technologies confirme sa dynamique commerciale profitable.

La direction confirme sa sélectivité commerciale accrue et la montée en régime des services pour les grandes marques de mode au sein de Chargeurs Luxury Fibers dont le chiffre d'affaires a réaccéléré par rapport au T4 2022, la base de comparaison du premier trimestre 2022 ayant été, de façon atypique, élevée dans le contexte de la reprise post-Covid.

Michaël Fribourg, Président-Directeur Général du Groupe, a déclaré : "Chargeurs confirme une fois de plus sa solidité et sa capacité de rebond, en résistant aux volatilités conjoncturelles dans un environnement moins profitable et attentiste, et en poursuivant avec constance et discipline sa transformation accélérée dans les niches d'activité ultra premium.

L'activation de ses différents moteurs de croissance portés par l'engagement commercial mondial des équipes, qui mérite d'être salué, permet à Chargeurs d'exprimer sa "prime de leadership" dans ses quatre champions mondiaux. La décorrélation sectorielle et géographique des segments opérationnels permet d'enregistrer une légère croissance organique de l'activité du premier trimestre 2023 au niveau du quatrième trimestre 2022 malgré la crise de l'énergie, l'inflation et les impacts sur la consommation de l'accélération inédite de la hausse des taux d'intérêt.

Les nouveaux moteurs de croissance confirment leurs bonnes nouvelles : Chargeurs PCC Fashion Technologies, tiré par le segment du luxe et la consommation digitale, maintient son chiffre d'affaires et sa profitabilité à des niveaux élevés malgré l'attentisme en Asie. Chargeurs Museum Studio prend comme attendu son envol commercial sur cet exercice 2023, récompensant les transformations et synergies préparées les années passées. S'agissant des moteurs historiques de croissance, Chargeurs Advanced Materials confirme son rebond séquentiel en chiffre d'affaires et en volume, le retour à un niveau normal d'activité étant attendu au cours du second semestre, avec un scenario de volumes plus élevés et de mix entre produits plus favorable.

Une fois encore, les métiers de Chargeurs ont su s'adapter par le haut aux soubresauts de l'économie mondiale, témoignant de leur flexibilité industrielle, logistique et commerciale ; les tensions énergétiques ou inflationnistes n'ont plus, depuis la fin du premier trimestre 2023, d'incidence significative sur les modèles économiques du Groupe.

Porté par sa culture entrepreneuriale de long terme et ses équipes de talents toujours renforcées, Chargeurs développe ses métiers avec une flexibilité inédite dans ce premier semestre 2023 mécaniquement moins porteur en profitabilité mais riche en initiatives de transformation environnementale et digitale, différenciantes à court, moyen et long terme. Tout en restant vigilant face au contexte macroéconomique, Chargeurs réaffirme sa confiance pour l'année 2023, en s'appuyant sur l'expansion géographique continue de l'ensemble de ses métiers, son excellence opérationnelle, son modèle entrepreneurial, la puissance de son portefeuille et la solidité de son bilan. Conformément à sa stratégie et ses ambitions, le Groupe confirme son souhait de réaliser une opération structurante au sein de son pôle Luxe, tout en visant à périmètre constant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard d'euros en 2025."