Chargeurs : CMS emporte plusieurs contrats

(Boursier.com) — D &P, filiale américaine de Chargeurs Museum Studio (CMS), signe deux contrats d'aménagement de musées aux Etats-Unis : la création du musée Washington-on-the-Brazos au Texas et la rénovation du National Coast Guard Museum dans le Connecticut.

De son côté, CMS UK contribue à l'ouverture de trois sites culturels en Europe : la Burrell Collection à Glasgow, l'International Rugby Expérience à Limerick en Irlande et l'exposition Everest Through the Lens à la Royal Geographical Society de Londres.

"Le dynamisme commercial de CMS illustre la puissance créatrice du métier et alimente les perspectives de profits pour 2023 et les années suivantes", se félicite le groupe.