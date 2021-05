Chargeurs : chiffre d'affaires en croissance de 14,8% à 180,8 ME au T1

Chargeurs : chiffre d'affaires en croissance de 14,8% à 180,8 ME au T1









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe Chargeurs a réalisé un premier trimestre record marqué par un chiffre d'affaires en croissance de 14,8% à 180,8 ME. La croissance organique est de 15,6%, portée par Chargeurs Protective Films et Chargeurs Healthcare Solutions.

Chargeurs Protective Films (CPF) affiche ainsi une croissance organique à +10,9%. Le chiffre d'affaires de Chargeurs Healthcare Solutions (CHS) grimpe à 41,7 ME, ce qui conforte son statut d'acteur de référence et innovant dans les produits sanitaires haut de gamme. Le groupe souligne aussi la bonne dynamique commerciale de l'activité muséale qui accroît la taille de son carnet de commandes.

Michaël Fribourg, Président-Directeur Général, a déclaré : "Après une année 2020 record, Chargeurs a maintenu au cours du 1er trimestre 2021 une forte dynamique. La performance obtenue confirme le succès de la stratégie de diversification des activités engagée et l'efficacité des nouveaux modèles d'affaires à faible intensité capitalistique. En particulier, CPF et CHS ont continué de s'appuyer sur la forte demande de produits et solutions qualitatives dans leurs marchés respectifs pour délivrer de très bons résultats. Les activités freinées par les mesures de confinement ont pour leur part renforcé leurs portefeuilles de produits et obtenu des succès commerciaux qui augmentent leurs perspectives de rebond : celles-ci sont appelées à se matérialiser avec la réouverture progressive de l'économie et les plans de relance gouvernementaux. Pour accroître ses capacités d'innovation, le Groupe vient par ailleurs de signer un partenariat avec l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, destiné à faire fructifier ses savoir-faire technologiques. L'ensemble de ces initiatives et le programme d'activation de la performance embarquée au coeur de Leap Forward 2025 augurent de perspectives de développement importantes pour les mois et années à venir. Trimestre après trimestre, Chargeurs continue ainsi de renforcer avec méthode son leadership dans les métiers de niche à haute valeur ajoutée".