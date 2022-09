Chargeurs : brille à Milan

(Boursier.com) — Chargeurs Museum Studio produit au Palazzo Reale de Milan, l'exposition iconique dédiée au photographe américain Richard Avedon. Récemment acquise par Chargeurs Museum Studio, Skira Editore est co-producteur, organisateur, exploitant et éditeur du catalogue de cette exposition majeure qui marque le lancement de la Fashion Week à Milan.

Cette exposition, qui débute le 22 septembre pour une durée de 4 mois, rassemble un ensemble inédit de photos de l'illustre photographe et consacre un large espace à sa collaboration avec la maison de couture Versace, partenaire de l'exposition.

Chargeurs Museum Studio entend capitaliser sur les capacités de curation et la proximité de Skira avec les décideurs culturels et artistiques de haut rang, pour promouvoir ses capacités de gestion de projet, de design et de réalisation auprès des institutions culturelles et des grandes marques mondiales du luxe et de la création.