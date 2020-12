Chargeurs : "bonne nouvelle"

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Groupe Chargeurs remonte de 1% ce mercredi à 18 euros en bourse de Paris, alors que le groupe a annoncé la réalisation d'un placement privé obligataire (Sustainability Linked Euro PP) d'un montant de 100 ME... Cet emprunt a une maturité de 8 ans, est remboursable in fine, sert un coupon de 3,25%, dispose d'un covenant de Gearing ? 1,2x (aucun covenant de levier) et incorpore deux engagements environnementaux et sociaux (la réduction du taux de fréquence des accidents et l'augmentation de la part du CA réalisée avec des produits vertueux).

Les principaux souscripteurs sont La Banque Postale AM, Aberdeen Standard Investment, SHAM et Klesia Finances. Portzamparc parle d'une "bonne nouvelle pour le groupe Chargeurs qui, à l'aide de cet Euro PP, rallonge la maturité moyenne de ses dettes tirées (de 3,3 à 4,5 ans) et accroit sa flexibilité financière en amont de l'annonce de son programme Leap Forward 2025 qui sera présenté en février 2021". Portzamparc reste en attendant positif sur le dossier en visant un cours de 26,50 euros... Parmi les dernières réactions d'analystes, Midcap Partners avait ajusté son objectif de cours à 24 euros en restant à l'achat sur le dossier. Oddo BHF avait, lui aussi, ajusté sa cible à 22 euros, tout en restant acheteur.